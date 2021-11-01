Katalog firm
Exact Sciences
Exact Sciences Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Exact Sciences waha się od $108,455 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje biznesowe na dolnym końcu do $353,760 dla Prawnik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Exact Sciences. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

Inżynier oprogramowania
Median $115K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier biomedyczny
$171K
Operacje biznesowe
$108K

Analityk biznesowy
$149K
Analityk danych
$149K
Naukowiec danych
$141K
Specjalista IT
$150K
Prawnik
$354K
Projektant produktu
$132K
Menedżer produktu
$241K
Kierownik projektu
$175K
Sprzedaż
$196K
FAQ

The highest paying role reported at Exact Sciences is Prawnik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

