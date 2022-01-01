Katalog firm
Exabeam
Exabeam Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Exabeam waha się od $106,530 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $452,250 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Exabeam. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $243K
Menedżer produktu
Median $320K
Sukces klienta
$132K

Specjalista IT
$107K
Marketing
$241K
Projektant produktu
$240K
Kierownik projektu
$452K
Sprzedaż
$118K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$191K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Exabeam to Kierownik projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $452,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Exabeam wynosi $240,293.

