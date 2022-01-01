Ellucian Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Ellucian wynosi od $35,930 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $151,443 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ellucian. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $100K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $98K
Analityk Biznesowy
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menedżer Projektu
$104K
Sprzedaż
$151K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$41.1K
