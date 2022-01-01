Katalog firm
Doximity
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Doximity Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Doximity waha się od $120,000 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $299,000 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Doximity. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $210K

Inżynier oprogramowania full-stack

Marketing
Median $120K
Menedżer produktu
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Naukowiec danych
Median $125K
Rozwój biznesu
$124K
Analityk danych
$219K
Projektant produktu
$225K
Sprzedaż
$225K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Doximity, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Doximity είναι ο Menedżer produktu με ετήσια συνολική αποζημίωση $299,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Doximity είναι $214,550.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Doximity

Powiązane firmy

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby