Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Databricks wynosi od $441K year dla M2 do $1.2M year dla M5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $1.13M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Databricks. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia M2 Manager I $441K $231K $170K $40.5K M3 Manager II $945K $239K $671K $35.4K M4 Senior Manager $1.15M $247K $867K $37.1K M5 Director $1.2M $301K $865K $31K Pokaż 3 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Databricks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

