Danaher Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Danaher waha się od $36,717 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik inżynierii oprogramowania na dolnym końcu do $218,500 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Danaher. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Menedżer produktu
Median $219K
Inżynier mechanik
Median $115K
Księgowy
$217K

Inżynier biomedyczny
$88.3K
Analityk biznesowy
$106K
Rozwój biznesu
$137K
Kierownik nauki o danych
$149K
Naukowiec danych
$195K
Analityk finansowy
$151K
Inżynier sprzętu
$64.9K
Zasoby ludzkie
$142K
Specjalista IT
$72K
Marketing
$199K
Inżynier optyk
$181K
Projektant produktu
$141K
Kierownik projektu
$115K
Sprzedaż
$78.3K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$36.7K
Architekt rozwiązań
$60.1K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Danaher, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (25.00% rocznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Danaher to Menedżer produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $218,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Danaher wynosi $137,460.

