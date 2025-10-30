Katalog firm
CNA Insurance
CNA Insurance Menedżer Programów Technicznych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in United States w CNA Insurance wynosi od $170K do $242K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CNA Insurance. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$195K - $228K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$170K$195K$228K$242K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w CNA Insurance?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w CNA Insurance in United States wynosi rocznie $242,190. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CNA Insurance dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $169,740.

