Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in United States w Calendly wynosi od $42.1K do $59.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Calendly. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$47.8K - $56.7K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42.1K$47.8K$56.7K$59.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Calendly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Calendly in United States wynosi rocznie $59,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Calendly dla stanowiska Obsługa Klienta in United States wynosi $42,120.

