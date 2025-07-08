Katalog firm
BlueDot
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

BlueDot Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BlueDot wynosi od $64,974 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $112,110 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BlueDot. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Analityk Danych
$79.1K
Analityk Finansowy
$65K
Projektant Produktu
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Produktu
$112K
Inżynier Oprogramowania
$109K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

BlueDot에서 보고된 최고 급여 직무는 Menedżer Produktu at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $112,110입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
BlueDot에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $88,271입니다.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla BlueDot

Powiązane firmy

  • Trulioo
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Teradici
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby