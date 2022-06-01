Katalog firm
Blucora
Blucora Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Blucora wynosi od $102,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $155,775 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Blucora. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Analityk Danych
$103K
Menedżer Analityki Danych
$156K
Inżynier Oprogramowania
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Blucora is Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blucora is $113,000.

