Katalog firm
Balyasny Asset Management L.P.
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Balyasny Asset Management L.P. Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Balyasny Asset Management L.P. waha się od $181,570 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $1,281,375 dla Bankier inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Balyasny Asset Management L.P.. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Programista ilościowy

Analityk finansowy
Median $235K
Analityk danych
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Specjalista IT
$293K
Bankier inwestycyjny
$1.28M
Menedżer produktu
$371K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$492K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Balyasny Asset Management L.P. to Bankier inwestycyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $1,281,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Balyasny Asset Management L.P. wynosi $292,530.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Balyasny Asset Management L.P.

Powiązane firmy

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby