Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Autodesk wynosi od $138K year dla Grade 8 do $430K year dla Grade 15. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $166K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Autodesk. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
