Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w ADP wynosi od $93.3K year dla Associate Software Engineer do $243K year dla Principal Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $113K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ADP. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W ADP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (Infinity% za okres)
