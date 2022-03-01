Katalog firm
Acxiom
Acxiom Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Acxiom wynosi od $37,185 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $162,185 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Acxiom. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Architekt Rozwiązań
Median $100K

Architekt Danych

Analityk Danych
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Finansowy
$144K
Technolog Informacyjny (IT)
$37.2K
Menedżer Projektu
$83.6K
Sprzedaż
$80.4K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$162K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Acxiom jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $162,185. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Acxiom wynosi $105,000.

