Accion Labs Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Accion Labs waha się od $6,474 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $388,050 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Accion Labs. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $17.7K
Naukowiec danych
$18.3K
Menedżer produktu
$28.7K

Rekruter
$6.5K
Sprzedaż
$244K
Architekt rozwiązań
$388K
Kierownik programu technicznego
$35.5K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Accion Labs to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $388,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Accion Labs wynosi $28,720.

