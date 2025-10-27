3M Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w 3M wynosi od $87.9K year dla T1 do $170K year dla T4A. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $112K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia T1 Software Developer ( Poziom początkujący ) $87.9K $84.7K $0 $3.2K T2 Advanced Software Developer $102K $97.3K $500 $3.8K T3 Senior Software Developer $129K $121K $0 $7.7K T4 Specialist Software Developer $154K $148K $0 $6.7K Pokaż 5 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 0 % ROK 1 0 % ROK 2 100 % ROK 3 Typ Akcji RSU + Options W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 0 % uprawnia w 1st - ROK ( 0.00 % rocznie )

0 % uprawnia w 2nd - ROK ( 0.00 % rocznie )

33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji RSU + Options W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.30 % rocznie )
33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.30 % rocznie )
33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.30 % rocznie ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.30 % rocznie ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Jaki jest harmonogram uprawnień w 3M ?

