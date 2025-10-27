3M Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in India w 3M wynosi ₹8.16M year dla T3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie ₹1.72M - ₹2.01M India Typowy Przedział Możliwy Przedział ₹1.5M ₹1.72M ₹2.01M ₹2.14M Typowy Przedział Możliwy Przedział

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia T1 Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T2 Advanced Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T3 Senior Product Manager ₹8.16M ₹7.94M ₹0 ₹217K T4 Specialist Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Pokaż 2 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 0 % ROK 1 0 % ROK 2 100 % ROK 3 Typ Akcji RSU + Options W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 0 % uprawnia w 1st - ROK ( 0.00 % rocznie )

0 % uprawnia w 2nd - ROK ( 0.00 % rocznie )

100 % uprawnia w 3rd - ROK ( 100.00 % rocznie ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji RSU + Options W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.30 % rocznie ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Jaki jest harmonogram uprawnień w 3M ?

