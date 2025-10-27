Katalog firm
3M
3M Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in India w 3M wynosi ₹8.16M year dla T3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹1.72M - ₹2.01M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 2nd-ROK (0.00% rocznie)

  • 100% uprawnia w 3rd-ROK (100.00% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w 3M in India wynosi rocznie ₹8,160,140. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 3M dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,496,562.

