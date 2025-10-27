Katalog firm
3M
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Księgowy

  • Wszystkie pensje Księgowy

3M Księgowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Księgowy in Costa Rica w 3M wynosi od CRC 10.83M do CRC 15.45M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Księgowy zgłoszeń w 3M aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 2nd-ROK (0.00% rocznie)

  • 100% uprawnia w 3rd-ROK (100.00% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Księgowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w 3M in Costa Rica wynosi rocznie CRC 15,449,197. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 3M dla stanowiska Księgowy in Costa Rica wynosi CRC 10,827,642.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla 3M

Powiązane firmy

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby