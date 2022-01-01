Katalog firm
1mg
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

1mg Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 1mg waha się od $16,777 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $67,135 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 1mg. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier oprogramowania backend

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $63.5K
Projektant produktu
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Menedżer produktu
$67.1K
Kierownik programu
$42.9K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

The highest paying role reported at 1mg is Menedżer produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg is $36,319.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla 1mg

Powiązane firmy

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby