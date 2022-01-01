Selskapskatalog
Wabtec
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Wabtec Lønninger

Wabtecs lønn varierer fra $45,531 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $144,469 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wabtec. Sist oppdatert: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $105K

Fullstack Programvareutvikler

Maskiningeniør
Median $90.2K
Finansanalytiker
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Teknisk programleder
Median $113K
Informasjonsteknolog (IT)
$45.5K
Produktdesigner
$98.5K
Prosjektleder
$142K
Løsningsarkitekt
$144K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Wabtec er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $144,469. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wabtec er $109,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Wabtec

Relaterte selskaper

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser