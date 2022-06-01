Selskapskatalog
Verbit Lønninger

Verbits lønn varierer fra $32,238 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $162,670 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Verbit. Sist oppdatert: 10/16/2025

Produktleder
$130K
Rekrutterer
$32.2K
Programvareutvikler
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutviklingsleder
$109K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Verbit er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $162,670. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Verbit er $119,343.

