Selskapskatalog
Udemy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Udemy Lønninger

Udemys lønn varierer fra $48,676 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $382,500 for en Eiendomsforvalter på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Udemy. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
L3 $165K
L4 $237K
Markedsføring
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
Median $165K
Rekrutterer
Median $115K
Programvareutviklingsleder
Median $117K
Forretningsoperasjonsleder
$135K
Forretningsanalytiker
$255K
Kundeservice
$275K
Dataforskningsleder
$72.1K
Markedsføringsoperasjoner
$139K
Produktleder
$48.7K
Programleder
$117K
Prosjektleder
$172K
Eiendomsforvalter
$383K
Salg
$122K
Løsningsarkitekt
$218K
Teknisk programleder
$147K
Risikokapitalist
$291K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Udemy er Eiendomsforvalter at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $382,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Udemy er $165,334.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Udemy

Relaterte selskaper

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser