Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in India hos ThoughtWorks utgjør totalt ₹6.25M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtWorkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Totalt per år
₹6.25M
Nivå
L5
Grunnlønn
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Inkluderte stillinger

Dataarkitekt

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos ThoughtWorks in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹9,141,590. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtWorks for Løsningsarkitekt rollen in India er ₹6,247,419.

Andre ressurser