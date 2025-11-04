ThoughtWorks Produktleder Lønninger

Produktleder-kompensasjon in India hos ThoughtWorks varierer fra ₹2.78M per year for Senior Product Manager til ₹7.17M per year for Principal Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹3.46M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtWorkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Siste lønnsrapporter

