Produktleder-kompensasjon in India hos ThoughtWorks varierer fra ₹2.78M per year for Senior Product Manager til ₹7.17M per year for Principal Product Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹3.46M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtWorkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
