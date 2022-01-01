Selskapskatalog
Thales
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Thales Lønninger

Thaless lønn varierer fra $20,100 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $176,880 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Thales. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $73K
Løsningsarkitekt
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataforsker
Median $40.2K
Salg
Median $161K
Administrativ assistent
$48.8K
Romfartsingeniør
$76K
Kjemisk ingeniør
$20.5K

Forskningsingingeniør

Elektroingeniør
$66.9K
Maskinvareingeniør
$23.5K
Informasjonsteknolog (IT)
$20.1K
Juridisk
$64.1K
Maskiningeniør
$86.5K
Optisk ingeniør
$41.9K
Produktdesigner
$175K
Produktleder
$65K
Prosjektleder
$90.8K
Programvareutviklingsleder
$177K
Teknisk programleder
$52.7K
Teknisk forfatter
$44K
UX-forsker
$70.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Thales er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $176,880. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Thales er $65,001.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Thales

Relaterte selskaper

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser