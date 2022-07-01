Selskapskatalog
TDS
TDS Lønninger

TDSs lønn varierer fra $44,765 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $140,700 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TDS. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $73K

Full-Stack Programvareingeniør

Regnskapsfører
$70.2K
Kundeservice
$44.8K

Dataforsker
$51.2K
Salg
$141K
Risikokapitalist
$56.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TDS er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $140,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TDS er $63,444.

