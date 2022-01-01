Selskapskatalog
TDK
TDK Lønninger

TDKs lønn varierer fra $15,672 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $256,275 for en Materialingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TDK. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Maskinvareingeniør
Median $156K

ASIC Ingeniør

Programvareutvikler
Median $166K

Maskinlæring Ingeniør

Maskiningeniør
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Dataforsker
$15.7K
Informasjonsteknolog (IT)
$122K
Materialingeniør
$256K
Produktdesigner
$88.5K
Produktleder
$106K
Prosjektleder
$56.4K
Teknisk programleder
$218K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TDK er Materialingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $256,275. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TDK er $138,853.

