Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Tata Consultancy Services varierer fra ₹483K per year for C1Y til ₹2.27M per year for SP1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹684K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Tata Consultancy Servicess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
C1Y
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹18.3K
C3A
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Tata Consultancy Services er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
