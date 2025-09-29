Selskapskatalog
Swiftly
Swiftly Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Swiftly utgjør totalt $443K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiftlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Totalt per år
$443K
Nivå
Principal Software Engineer
Grunnlønn
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Swiftly?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Swiftly er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Swiftly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $443,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiftly for Programvareutvikler rollen in United States er $200,000.

