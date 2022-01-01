Selskapsoversikt
Standard Cognition
Standard Cognition Lønninger

Standard Cognitions lønnsområde varierer fra $130,650 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $316,575 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Cognition. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $190K
Dataanalytiker
$131K
Programvareingeniørsjef
$317K

Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Standard Cognition er Options underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Standard Cognition er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $316,575. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Standard Cognition er $190,000.

