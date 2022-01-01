Standard Cognition Lønninger

Standard Cognitions lønnsområde varierer fra $130,650 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $316,575 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Cognition . Sist oppdatert: 8/19/2025