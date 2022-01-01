Selskapskatalog
SRI International
SRI International Lønninger

SRI Internationals lønn varierer fra $100,667 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $271,350 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SRI International. Sist oppdatert: 11/30/2025

Maskinvareingeniør
P3 $101K
P5 $157K
Datavitenskaper
Median $150K
Programvareingeniør
Median $125K

Forskningsviter

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Biomedisinsk ingeniør
$128K
Kjemiingeniør
$124K

Forskningsingeniør

Maskiningeniør
$154K
Prosjektleder
$196K
Teknisk programleder
$271K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SRI International er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $271,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SRI International er $150,000.

