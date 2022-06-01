Selskapskatalog
SRC
SRC Lønninger

SRCs lønn varierer fra $55,275 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $201,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SRC. Sist oppdatert: 11/30/2025

Programvareingeniør
Median $131K

Fullstack Programvareutvikler

Forretningsanalytiker
$55.3K
Elektrisk ingeniør
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Maskinvareingeniør
$81.1K
Produktleder
$80.4K
Programvareutviklingsleder
$201K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SRC er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SRC er $97,163.

Andre ressurser

