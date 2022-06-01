Selskapskatalog
Sportradar
Sportradar Lønninger

Sportradars lønn varierer fra $84,253 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $136,518 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Sportradar. Sist oppdatert: 9/20/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $93.6K
Forretningsanalytiker
$133K
Dataforsker
$137K

Produktleder
$84.3K
Programleder
$93.9K
Prosjektleder
$96.5K
Ofte stilte spørsmål

