Remitly
Remitly Programleder Lønninger

Programleder-kompensasjon in United States hos Remitly varierer fra $218K per year for L3 til $272K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $250K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Remitlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Program Manager
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
Staff Program Manager
$272K
$172K
$60K
$40K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Remitly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $393,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Remitly for Programleder rollen in United States er $210,000.

