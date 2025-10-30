Selskapskatalog
Remitly
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

Remitly Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-mediankompensasjonspakken in United States hos Remitly utgjør totalt $172K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Remitlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Totalt per år
$172K
Nivå
L1
Grunnlønn
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

UX-designer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Remitly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $260,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Remitly for Produktdesigner rollen in United States er $157,500.

Andre ressurser