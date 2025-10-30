Selskapskatalog
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Datavitenskap-leder Lønninger

Datavitenskap-leder-mediankompensasjonspakken in India hos Reliance Industries Limited utgjør totalt ₹5.08M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Reliance Industries Limiteds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
Totalt per år
₹5.08M
Nivå
-
Grunnlønn
₹4.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹622K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
9 År
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Reliance Industries Limited in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹9,878,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reliance Industries Limited for Datavitenskap-leder rollen in India er ₹5,077,695.

