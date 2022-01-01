Selskapskatalog
Notion
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Notion Lønninger

Notions lønn varierer fra $53,499 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $531,500 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Notion. Sist oppdatert: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $186K
Produktdesigner
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktleder
Median $395K
Regnskapsfører
$90.5K
Forretningsoperasjonsleder
$226K
Forretningsanalytiker
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Personalavdeling
$70K
Markedsføring
$175K
Programleder
$187K
Rekrutterer
$209K
Salg
$53.5K
Programvareutviklingsleder
$128K
Totale belønninger
$186K
UX-forsker
$170K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Notion er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

10 years post-termination exercise window.

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Notion er Programvareutvikler at the L4 level med en årlig totalkompensasjon på $531,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Notion er $196,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Notion

Relaterte selskaper

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser