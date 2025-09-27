Programvareutvikler-kompensasjon in Poland hos Kaseya varierer fra PLN 255K per year for Software Engineer 2 til PLN 291K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Poland utgjør totalt PLN 265K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Kaseyas totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
