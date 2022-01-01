Selskapskatalog
GlobalLogic
GlobalLogic Lønninger

GlobalLogics lønn varierer fra $1,516 i total kompensasjon per år for en Risikokapitalist på laveste nivå til $240,000 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GlobalLogic. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $240K

Dataarkitekt

Produktleder
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutviklingsleder
Median $177K
Regnskapsfører
$166K
Forretningsanalytiker
$22.3K
Kundeservice
$36.7K
Kundeserviceoperasjoner
$74.5K
Dataanalytiker
$22.5K
Dataforsker
$111K
Finansanalytiker
$167K
Maskinvareingeniør
$27.9K
Ledelsesrådgiver
$30K
Produktdesigner
$69.5K
Prosjektleder
$194K
Rekrutterer
$98K
Salg
$214K
Cybersikkerhetsanalytiker
$74.5K
Teknisk programleder
$124K
UX-forsker
$95.5K
Risikokapitalist
$1.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GlobalLogic er Løsningsarkitekt med en årlig totalkompensasjon på $240,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GlobalLogic er $74,511.

Andre ressurser