Den gjennomsnittlige Rekrutterer totalkompensasjonen in United States hos Fetch varierer fra $152K til $213K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fetchs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fetch er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
