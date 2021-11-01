Selskapsoversikt
Excella
Excella Lønninger

Excellas lønnsområde varierer fra $78,390 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $185,925 for Ledelseskonsulent i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Excella. Sist oppdatert: 8/11/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $102K
Forretningsanalytiker
$78.4K
Dataanalytiker
$158K

Ledelseskonsulent
$186K
Produktdesigner
$95.5K
Programvareingeniørsjef
$183K
FAQ

The highest paying role reported at Excella is Ledelseskonsulent at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Excella is $129,893.

