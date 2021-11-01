Exact Sciences Lønninger

Selskapsoversikt
Exact Sciencess lønnsområde varierer fra $108,455 i total kompensasjon årlig for Forretningsdrift i nedre ende til $353,760 for Juridisk i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Exact Sciences. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $115K

Full-stack programvareingeniør

Biomedisinsk ingeniør
$171K
Forretningsdrift
$108K

Forretningsanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$141K
IT-teknolog
$150K
Juridisk
$354K
Produktdesigner
$132K
Produktsjef
$241K
Prosjektleder
$175K
Salg
$196K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Exact Sciences er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $353,760. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Exact Sciences er $149,223.

Andre ressurser