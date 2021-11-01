Selskapskatalog
Epsilon
Epsilon Lønninger

Epsilons lønn varierer fra $5,020 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $224,000 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Epsilon. Sist oppdatert: 11/23/2025

Programvareingeniør
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Fullstack Programvareutvikler

Datavitenskaper
Median $13.9K
Produktleder
Median $129K

Forretningsanalytiker
Median $90K
Dataanalytiker
Median $80K
Salg
Median $224K
Programvareutviklingsleder
Median $150K
Markedsføring
Median $175K
Markedsføringsoperasjoner
Median $58K
Administrativ assistent
$62.1K
Forretningsoperasjoner
$167K
Forretningsoperasjonsleder
$30.5K
Informasjonsteknolog (IT)
$57.1K
Ledelsesrådgiver
$189K
Produktdesigner
Median $63.5K
Produktdesignleder
$143K
Prosjektleder
$28.8K
Rekrutterer
$5K
Løsningsarkitekt
$137K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$112K
Venturekapitalist
$166K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Epsilon er Salg med en årlig totalkompensasjon på $224,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Epsilon er $111,943.

