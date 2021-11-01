Selskapsoversikt
DPR Construction
DPR Construction Lønninger

DPR Constructions lønnsområde varierer fra $113,430 i total kompensasjon årlig for Salgsingeniør i nedre ende til $183,600 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DPR Construction. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Prosjektleder
Median $156K
Sivilingeniør
Median $114K

Bygningsingeniør

Forretningsanalytiker
$171K

Dataanalytiker
$117K
Produktsjef
$184K
Programsjef
$168K
Salgsingeniør
$113K
Teknisk programsjef
$131K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos DPR Construction er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $183,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos DPR Construction er $143,371.

