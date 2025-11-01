Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Databricks varierer fra $441K per year for M2 til $1.2M per year for M5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $1.13M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Databrickss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Databricks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)