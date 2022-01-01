Selskapsoversikt
Danaher
Danaher Lønninger

Danahers lønnsområde varierer fra $36,717 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniørsjef i nedre ende til $218,500 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Danaher. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Produktsjef
Median $219K
Maskinteknisk ingeniør
Median $115K
Regnskapsfører
$217K

Biomedisinsk ingeniør
$88.3K
Forretningsanalytiker
$106K
Forretningsutvikling
$137K
Datavitensskapssjef
$149K
Dataanalytiker
$195K
Finansanalytiker
$151K
Maskinvareingeniør
$64.9K
Personal
$142K
IT-teknolog
$72K
Markedsføring
$199K
Optisk ingeniør
$181K
Produktdesigner
$141K
Prosjektleder
$115K
Salg
$78.3K
Programvareingeniørsjef
$36.7K
Løsningsarkitekt
$60.1K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Danaher er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Danaher, — это Produktsjef с годовой общей компенсацией $218,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Danaher, составляет $137,460.

Andre ressurser