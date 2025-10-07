Selskapskatalog
Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos D2L utgjør totalt CA$102K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for D2Ls totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Totalt per år
CA$102K
Nivå
L3
Grunnlønn
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos D2L?

CA$225K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør hos D2L in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$145,664. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos D2L for Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør rollen in Canada er CA$101,554.

