Cambium Learning Group Lønninger

Cambium Learning Groups lønnsområde varierer fra $50,250 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $159,120 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cambium Learning Group. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $146K
Dataanalytiker
$111K
Personal
$50.3K

Produktsjef
$159K
Teknisk programsjef
$121K
Teknisk forfatter
$63.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Cambium Learning Group er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $159,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Cambium Learning Group er $115,545.

