Autodesk
  • Teknisk forfatter

  • Alle Teknisk forfatter lønninger

Autodesk Teknisk forfatter Lønninger

Den gjennomsnittlige Teknisk forfatter totalkompensasjonen in Canada hos Autodesk varierer fra CA$151K til CA$215K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$173K - CA$202K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Vanlig Område
Mulig Område

CA$225K

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk forfatter hos Autodesk in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$215,343. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Autodesk for Teknisk forfatter rollen in Canada er CA$150,924.

