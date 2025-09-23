Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Autodesk varierer fra $138K per year for Grade 8 til $430K per year for Grade 15. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $166K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
