Selskapskatalog
Autodesk
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Autodesk Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Autodesk varierer fra $138K per year for Grade 8 til $430K per year for Grade 15. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $166K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Autodesks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
Grade 8(Inngangsnivå)
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
Grade 9
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
Grade 10
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
Grade 11
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Vis 6 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Autodesk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Autodesk in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $430,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Autodesk for Programvareutvikler rollen in United States er $160,600.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Autodesk

Relaterte selskaper

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser